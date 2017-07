Μένει στους Κλίπερς ο Γκρίφιν! (pics)

Μετά τη συνάντηση που είχε με τους ιθύνοντες της ομάδας, αποφάσισε να πει το «ναι» στην ομάδα του Λος Άντζελες και να συνεχίσει να φοράει τη φανέλα των Κλίπερς για τα επόμενα πέντε χρόνια.

Το νέο συμβόλαιο θα του αποφέρει 173 εκατομμύρια δολάρια, αφού οι «Κλιπς» δεν είχαν καμία διάθεση να χάσουν και τον Γκρίφιν μετά το «αντίο» του Κρις Πολ.

Blake Griffin plans to reach agreement on a five-year, $173 million deal with the Los Angeles Clippers, league sources tell The Vertical.

— Shams Charania (@ShamsCharania) 1 Ιουλίου 2017