Συνταξιδεύουν για τη Σύρο, Χάινς και Σλούκας (pics)

Μαζί κατέκτησαν την Euroleague στο Λονδίνο με τον Ολυμπιακό το 2013 και από τότε διατηρούν άριστη σχέση. Ο Κώστας Σλούκας συναντήθηκε με τον Κάιλ Χάινς στο καράβι με προορισμό τη Σύρο όπου θα αγωνιστούν στο LG Aegeanball.

Ο Σλούκας θα παίξει στους Syros Kings μαζί με τους Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς και Γιάννη Μπουρούση, ενώ ο Κάιλ Χάινς θα έχει για συμπαίκτες τους Εβίνα Μάλτση και Γιώργο Πρίντεζη, στους LG Syros Warriors.

On the way to Syros for the @aegeanballfest with my friend Sloukas #wearesyros pic.twitter.com/KBwAKnHYcl

— Kyle Hines (@SirHines) 30 Ιουνίου 2017