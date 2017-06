«Δεν ενδιαφέρομαι να πάω στους Νιου Γιορκ Νικς. Είμαι χαρούμενος στους Λίμπερτι και στο ΝΒΑ TV. Εύχομαι τα καλύτερα στους Νικς και στον Φιλ Τζάκσον» ήταν το χαρακτηριστικό του «τιτίβισμά» στο twitter!

Δείτε το post του θρύλου του ΝΒΑ

I'm not interested in joining @nyknicks. I'm happy with the @nyliberty & NBATV. I wish the best for the Knicks and @PhilJackson11

— Isiah Thomas (@iamisiahthomas) 29 Ιουνίου 2017