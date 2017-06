Τέλος ο Ιβάνοβιτς, ανακοινώνει Μπαρτζώκα η Χίμκι (pic)

Ο Μπαρτζώκας έχει αφήσει εξαιρετικές εντυπώσεις δουλεύοντας στην Ρωσία και οδηγώντας τη Λοκομοτίβ Κουμπάν στην 3η θέση του Final 4 του Βερολίνου. Έπειτα από την εφετινή σεζόν στην Μπαρτσελόνα, ο 52άχρονος Έλληνας τεχνικός επιστρέφει στη Ρωσία για λογαριασμό της Χίμκι.

Οι φιναλίστ της VTB League που θα συμμετάσχουν στην επόμενη Euroleague ανακοίνωσαν τη λύση της συνεργασίας τους με τον Ντούσκο Ιβάνοβιτς ενώ μέσα στις επόμενες ημέρες, ενδεχομένως και αύριο (30/6) θα ανακοινωθεί η έναρξη της συνεργασίας με τον Γιώργο Μπαρτζώκα όπως ενημέρωσε το gazzetta.gr.

«Είναι επίσημο: Ο Ντούσκο Ιβάνοβιτς και η Χίμκι λύνουν τη συνεργασία τους. Ευχαριστούμε τον Ντούσκο για τη δουλειά του και του ευχόμαστε τα καλύτερα στην καριέρα του».

It's official: Dusko Ivanovic and @Khimkibasket part ways! We sincerely thank Dusko for his work and wish him all the best in future career! pic.twitter.com/VJNmmvM1xB

— BC Khimki (@Khimkibasket) 29 Ιουνίου 2017