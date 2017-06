Ο Κρις Πολ στους Ρόκετς! (pic)

Ο Κρις Πολ ήταν αποφασισμένος να φύγει από τους Κλίπερς και προκειμένου αυτοί να τον χάσουν χωρίς αντάλλαγμα του χρόνου, ενεργοποίησε τον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του για να τους ενισχύσει με 3+1 παίκτες.

Ο Πολ συμφώνησε σε όλα με τους Ρόκετς κι έτσι οι Κλίπερς θα υποδεχτούν σε μορφή ανταλλαγής τους Πάτρικ Μπέβερλι, Λου Ουίλιαμς, Σαμ Ντέκερ και την πρώτη επιλογή του επόμενου ντραφτ.

Ο 32άχρονος γκαρντ είχε εκτενή κουβέντα με τον Τζέιμς Χάρντεν και συμφώνησαν πως μπορούν να συνεργαστούν με στόχο την διεκδίκηση ενός πρωταθλήματος.

Η συμφωνία είναι οριστική και μένει μόνο η επισημοποίησή της.

Ο Κρις Πολ είναι εννέα φορές All Star, εννέα φορές μέλος της καλύτερης πεντάδας και εννέα φορές μέλος της καλύτερης αμυντικής πεντάδας.

Ο Πάτρικ Μπέβερλι έδειξε ενήμερος της κατάστασης αφού τουίταρε για τη νέα του καριέρα στους Κλίπερς.

Let's get it Clippers!!! Let's get it!!!!

— Patrick Beverley (@patbev21) 28 Ιουνίου 2017