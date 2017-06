Καθημερινά ειδικά στοιχήματα (21+).

Όπως ανακοινώθηκε από το γραφείο που τον εκπροσωπεί, ο Ιταλός προπονητής υπέγραψε συμβόλαιο για τρία χρόνια με την ομάδα του Μιλάνου επιστρέφοντας σε πάγκο Ιταλικής ομάδας μετά το καλοκαίρι του 2012, όταν και είχε αποχωρήσει από τη Σιένα.

Happy to announce that our client @PianigianiReal has signed 3 years contract with @OlimpiaEA7Mi!

Good luck #SimonePianigiani!

— Prostep Sports (@ProstepSports) 28 Ιουνίου 2017