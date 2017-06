Ουέστμπρουκ: Το... δήλωσε και 3 χρόνια μετά το πήρε! (pic)

Ο 28χρονος παίκτης της Οκλαχόμα είναι ο νέος MVP του ΝΒΑ. Ο Ράσελ Ουέστμπρουκ έκανε «μυθικές» εμφανίσεις με την ομάδα του, την οδήγησε μέχρι τα playoffs και ήταν δύσκολο να χάσει τον τίτλο του MVP.

Έκτος από την ιστορία που έγραψε με τα triple doubles την χρονιά που πέρασε μέτρησε 31.6 πόντους, 10.7 ριμπάουντ και 10.4 ασίστ ενώ έπαιξε τα 81 από τα 82 παιχνίδια που έδωσε η ομάδα του.

Πέρασαν μόλις 3 χρόνια, 1 μήνας και 21 ημέρες από την ημέρα που ο Ράσελ είχε πει, «΄αυτό' εδώ θα γίνει δικό μου ημέρα»!.

Δεν χρειάστηκε πολύ ο Ουέστμπρουκ. Έμεινε μόνο στην Οκλαχόμα, έχασε τον συνοδοιπόρο του, πήρε τους Θάντερ στις πλάτες του και μαζί πήρε και ένα βραβείο για το οποίο δούλεψε σκληρά και ΄κανε εντυπωσιακά πράγματα για να το κατακτήσει.

It's been 3 years, 1 month, & 21 days since Russell Westbrook said "that shit gonna be mine one day." And now he's the MVP! pic.twitter.com/WeWeYVq8QI

— NBA SKITS (@NBA_Skits) June 27, 2017