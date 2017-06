Και η μασκότ των Μπακς αποθεώνει τον Γιάνναρο (pic)

Με το που έγινε γνωστός ο Γιάννης Αντετοκούνμπο άρχισαν τα δημοσιεύματα στην Αμερική για το πόσο δύσκολο είναι το όνομά του. Και ο ίδιος άλλωστε θέλοντας να κάνει πλάκα κατά την διάρκεια της ψηφοφορίας για το all star game είχε αναφέρει πως αν ήταν πιο εύκολο το όνομά του θα έβγαινε πρώτος!!!

Αυτό σκέφτηκε και η μασκότ των Μπακς ο Μπάνγκο για να κάνει πλάκα και να χαρεί μαζί με τον Γιάνναρο το βραβείο του πιο βελτιωμένου παίκτη της χρονιάς. Ανέβασε μια φωτογραφία με τον Greek Freak αναφέροντας σε ελεύθερη μετάφραση πως κατάφερε από ο πιο δύσκολος στο να αναφέρει κάποιος το όνομά του παίκτης, έγινε ο πιο βελτιωμένος!!! Αναλυτικά έγραψε: «Giannis Antetokounmpo goes from "NBA Most Mispronounced Name" to "NBA Most Improved Player"!!».