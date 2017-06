Έιντζ: «Δεν ήμασταν ποτέ κοντά στον Μπάτλερ»! (pic)

Ο Μπάτλερ αποχώρησε από το Σικάγο έπειτα από έξι σεζόν και θα συνεργαστεί ξανά με τον Τομ Τιμποντό έπειτα από την περίοδο 2010-15, έχοντας 23.9 πόντους, 6.2 ριμπάουντ και 5.5 ασίστ σε 76 συμμετοχές στην εφετινή regular season. Από την πλευρά του ο πρόεδρος των Σέλτικς, Ντάνι Έιντζ, έκανε λόγο για ένα σπουδαίο deal που θα ωφελήσει και τις δυο ομάδες.

«Για να είμαι ειλικρινής, δεν ήμασταν ποτέ κοντά στην απόκτησή του. Νομίζω ότι η Μινεσότα έδωσε πολλά ανταλλάγματα. Καλό trade και για τους δυο». Θυμίζουμε πως οι Τίμπεργουλβς παραχώρησαν στους Μπουλς τον Ζακ Λαβίν, τον Κρις Νταν και το Νο.7 στο Draft.

Danny Ainge on @985TheSportsHub on Jimmy Butler trade: "[We] weren't really [close]. I think MN gave up a lot. Good trade for both" #Celtics

