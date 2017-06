Μπορεί οι Νάγκετς να επέλεξαν τον Ντόνοβαν Μίτσελ στο Νο. 13 του draft, όμως ο παίκτης θα παίζει στους Τζαζ.

Αυτό γιατί οι Μορμόνοι έκαναν ανταλλαγή για να πάρουν τον γκαρντ του Λούιβιλ, ενώ ο Τρέι Λάιλς kαι το Νο. 24 του draft θα μετακομίσει στο Ντένβερ.

Utah has made a deal with Denver for the 13th pick and will select Donovan Mitchell, sources says. Live: https://t.co/pVi69Gfatv

— Adrian Wojnarowski (@WojVerticalNBA) 23 Ιουνίου 2017