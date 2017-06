Στον... δρόμο για το draft τα μελλοντικά αστέρια! (pics)

Πανέτοιμοι είναι οι παίκτες που θα διεκδικήσουν την είσοδο τους στο NBA μέσω draft.

Λόνζο Μπολ, Μαρκέλ Φουλτζ, Τζέισον Τέιτουμ, Τζος Τζάκσον, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Φρανκ Ντιλίκινα και πολλοί άλλοι μπήκαν στο λεωφορείο και ετοιμάζονται για την διαδρομή μέχρι το Barclays Center, εκεί όπου θα γίνει το draft.

Δείτε μερικούς εκ των πρωταγωνιστών