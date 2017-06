«Ψήνουν» ανταλλαγή με Πορζίνγκις οι Σέλτικς! (pic)

Τον Κρίσταπς Πορζίνγκις έχουν βάλει στο... στόχαστρο τους οι Σέλτικς και ήδη έχουν προσεγγίσει τους Νικς για μια πιθανή ανταλλαγή.

Σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα, η ομάδα της Νέας Υόρκης θέλει τα 2 picks του πρώτου γύρου των Κελτών (φετινό και της επόμενης χρονιάς) σε συνδυασμό με τους Τζέιλεν Μπράουν και Τζέι Κράουντερ.

Όλα αυτά μετά τις δηλώσεις του Φιλ Τζάκσον πως ο Λετονός είναι διαθέσιμος για ανταλλαγή

The Celtics remain in trade pursuit of Kristaps Porzingis, league sources say, trying to assemble a package to meet the Knicks' demands.

— Marc Stein (@ESPNSteinLine) 22 Ιουνίου 2017