Ο Μίλσαπ δουλεύει την «σταυρωτή» του βλέποντας Άιβερσον (vid)

Ο φόργουορντ των Ατλάντα Χοκς θέλει να βελτιώσει τον χειρισμό της μπάλας και σε αυτό το πλαίσιο ακολουθεί συγκεκριμένες ασκήσεις.

Το καλοκαίρι ενδείκνυται για ατομική βελτίωση μόνο που ο Πολ Μίλσαπ ήθελε να έχει ως κίνητρο τον Άλαν Άιβερσον. Κατά τη διάρκεια της προπόνησης έβαλε στο video wall πίσω να παίζουν πλάνα του «The Answer».

Paul Millsap working on his handles while watching @alleniverson footage

(via @Paulmillsap4 on Instagram) pic.twitter.com/SoLDwjDP89

— Atlanta Hawks (@ATLHawks) 22 Ιουνίου 2017