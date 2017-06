Η Ζαλγκίρις αποχαιρέτησε τον Βέστερμαν! (pic)

Μοναδικές Στοιχηματικές Αποδόσεις, Άμεσες Αναλήψεις & Καλύτερη Εξυπηρέτηση (21+)!

Ο Λίο Βέστερμαν θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ρωσία και την ΤΣΣΚΑ, αφού τον ανακοίνωσε ο ρώσικος σύλλογος.

Η Ζαλγκίρις Κάουνας την φανέλα της οποίας φορούσε ο Γάλλος δεν παρέλειψε να τον ευχαριστήσει για την προσφορά του μέσα από τον λογαριασμό της στο twitter.

Thank you, Leo! @lwestermann says farewell to #Zalgiris & will play for @cskabasket next season. His last interview! https://t.co/IV9L73dOS7

— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) 22 Ιουνίου 2017