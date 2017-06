To ευχαριστώ του Ντουράντ για το πρώτο δαχτυλίδι! (pic)

Στην πρώτη του χρονιά με τη φανέλα των Ουόριορς κατάφερε να κατακτήσει το πρωτάθλημα, το οποίο ήταν το παρθενικό στην καριέρα του, ενώ πήρε και το βραβείο του ΜVP των τελικών.

Ο «KD» δεν ξέχασε αυτούς που τον βοήθησαν να τελειώσει ονειρικά τη χρονιά και τους είπε το δικό του ευχαριστώ μέσω μιας εφημερίδας του Σαν Φρανσίσκο, αναφέροντας πως χωρίς τη συνεισφορά τους δεν θα τα κατάφερνε.

Special message for #DubNation from @KDTrey5 in today's @sfchronicle pic.twitter.com/ApmUGCJeb1

— GoldenStateWarriors (@warriors) 21 Ιουνίου 2017