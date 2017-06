Τα... χώνει σε ΤΣΣΚΑ και θέλει ΝΒΑ ο Τζάκσον! (pic)

O τρόπος με τον οποίο του φέρθηκε η ΤΣΣΚΑ δεν άρεσε στον Άαρον Τζάκσον, οποίος σχολίασε την κατάσταση στο twitter, αποκαλύπτοντας παράλληλα πως θέλει να παίξει στο NBA.

«Oι ομάδες της Ευρώπης νομίζουν πως μπορούν να μας πιέσουν με κάθε τρόπο, έδωσα τα πάντα σε μια ομάδα (ΤΣΣΚΑ) και αυτοί με "κλώτσησαν"», ανέφερε.

Επίσης συμφώνησε με την πρόθεση του Μάικ Τζέιμς να πάει στο NBA , γράφοντας: «Και εγώ επίσης»

Europe thinks they can just push us any way they want to, I gave everything I had to a team and they kicked me... I sign when I want too!

