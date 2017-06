Με ανάρτηση στο twitter έγραψε χαρακτηριστικά:

«18,3 πόντους ανά παιχνίδι με 29 λεπτά συμμετοχής και 43% στα σουτ εντός παιδιάς. Ολα αυτά σε ηλικία 35 ετών. Αν είχα τα ίδια νούμερα και ήμουν 25 χρονών θα έπαιρνα 150 εκατομμύρια!»

Και φυσικά τα σχόλια που ακολούθησαν ήταν... αποθεωτικά!

18.3 points a game in 29mins on 43% shooting at 35 years old. if I'm 25 with the same numbers I'm getting 150 million #Fading #petty

— DWade (@DwyaneWade) 21 Ιουνίου 2017