Ο Γκριν την... είπε και για τις υπερομάδες στον ΛεΜπρόν! (vid)

Ο Γκριν έχει μπει σε κόντρα με τον Λεμπρόν και παίρνοντας το μικρόφωνο στην παρέλαση την συνέχισε.

Αναφέρθηκε στο σχόλιο του Τζέιμς ότι δεν έχει παίξει ποτέ σε κάποια υπερομάδα και με αφορμή αυτό το συνέχισε.

«Οι υπερομάδες αυτό, οι υπερομάδες εκείνο. Εσύ ξεκίνησες μια υπερομάδα αδελφέ».

Ο Γκριν το έθιξε με αφορμή ότι οι Κβαλίερς έχουν στο ρόστερ του δύο επιλογές Νο.1 (Τζέιμς και Ίρβινγκ), ενώ εκεί είναι και ο Κέβιν Λοβ.

Στον αντίποδα οι Ουόριορς έχουν χτίσει την ομάδα τους με προσεγμένες επιλογές και πήραν τον Κάρι στο Νο.7, τον Τόμσον στο 11 ενώ ο Γκριν επιλέχθηκε στον 2ο γύρο.

Η έλευση του Ντουράντ τους έβαλε αμέσως την ταμπέλα της... υπερομάδας διαγράφοντας όλες τις καλές επιλογές που είχαν κάνει τα προηγούμενα χρόνια και αυτό μάλλον... άξιζε να σχολιαστεί στην παρέλαση του πρωταθλήματος.

Draymond Green takes a shot at LeBron and has his mic cut: 'I never played on a superteam...You started the superteam, bro!' pic.twitter.com/LLe6Xz9nWK

— Sports Illustrated (@SInow) 15 Ιουνίου 2017