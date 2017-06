Για άλλη μια φορά ο Κέβιν Ντουράντ δίνει την δική του ξεχωριστή παράσταση σε έναν τελικό.

Ο KD ξεπέρασε τους 25 πόντους στο Game 5 και πλέον έχει 25+ στους 10 πρώτους τελικούς της καριέρας του.

Μπήκε έτσι σε ένα κλειστό club που συναντά τους Μάικλ Τζόρνταν και Σακίλ Ο'Νίλ.

Kevin Durant joins MJ & Shaq as the only players to score at least 25 PTS in each of their 1st 10 #NBAFinals games. pic.twitter.com/VmyliGRF0Q

— NBA.com/Stats (@nbastats) 13 Ιουνίου 2017