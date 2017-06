Πήγε στο Γκόλντεν Στέιτ για να πάρει πρωτάθλημα και τα κατάφερε. Οι Ουόριορς επέστρεψαν στον θρόνο του NBA μετά από απουσία ενός έτους μετά τη νίκη τους με 129-120 κόντρα στους Καβαλίερς, ενώ ο Durantula έκανε μαγικά πράγματα και στον πέμπτο τελικό.

Oι «ιππότες» μπήκαν φουριόζοι στο ματς και με μπροστάρη τον εκπληκτικό ΛεΜπρόν, έκλεισαν το πρώτο δεκάλεπτα στο +4 (33-37)

Το Γκόλντεν Στέιτ μπήκε αποφασισμένο στο δεύτερο δεκάλεπτο, οι Στεφ Κάρι και Κέβιν Ντουράντ ανέβασαν ρυθμούς και έτσι έστειλαν την ομάδα τους στο ημίχρονο με τον φωτεινό πίνακα να γράφει 71-60, αφού ο Τζέι Αρ Σμιθ το μπουμπούνισε από το... σπίτι του.

Η ομάδα του Κερ προσπάθησε να ξεφύγει στο σκορ με το καλάθι του Κλέι Τόμπσον (79-66), όμως οι Καβαλίερς δεν επέτρεψαν να συμβεί κάτι τέτοιο, καθώς ο Σμιθ έκανε ματσάρα και έγραψε το 98-93 στο 36'.

Ο KD είχε πάρει φωτιά, ο... σεφ Κάρι έκανε τα δικά του στην τέταρτη περίοδο και οι Ουόριορς... ξόρκισαν τα περσινά «φαντάσματα» της ανατροπής και έφτασαν στον πολυπόθητο τίτλο, αφού έγιναν το απόλυτο αφεντικό του ματς μετά τα μέσα της τέταρτης περιόδου και κράτησαν την διαφορά μέχρι το τέλος

Για τους νικητές κορυφαίος ήταν ο Ντουράντ με 39, ενώ ο Κάρι είχε 34. Από την άλλη ο Λεμπρόν σταμάτησε στους 41, 26 είχε ο Ίρβινγκ και 25 ο Σμιθ.

Τα δεκάλεπτα: 33-37, 71-60, 98-93, 129-120

For the second time in three seasons, the Warriors are your NBA Champions! #DubNation #StrengthInNumbers pic.twitter.com/fy1FS6LeUu

— GoldenStateWarriors (@warriors) 13 Ιουνίου 2017