ΛεΜπρόν και Ίρβινγκ όπως Ουέστ και Μπέιλορ! (pic)

Οι μαγικές εμφανίσεις των ΛεΜπρόν Τζέιμς και Κάιρι Ίρβινγκ συνεχίζονται στους τελικούς.

Το φοβερό δίδυμο των Καβαλίερς συμπλήρωσε 4 παιχνίδια με 30+ πόντους ο καθένας σε τελικούς, έτσι έγιναν οι πρώτοι μετά τους Έλτζιν Μπέιλορ και Τζέρι Ουέστ που φτάνουν την συγκεκριμένη επίδοση.

Μένει να δούμε αν θα το επαναλάβουν στο Game 5.

