Τις επιθετικές τους αρετές έδειξαν οι Καβαλίερς στο Game 4 απέναντι στους Ουόριορς, αφού το κοντέρ σταμάτησε στους 137 πόντους.

Με αυτήν την φοβερή επίδοση τους έγραψαν άλλο ένα φοβερό ρεκόρ, αφού εδώ και τρεις δεκαετίες δεν έχουν μπει τόσοι πολλοί πόντοι σε τελικούς.

Άλλο ένα... παράσημο για το Κλίβελαντ!

The @cavs scored 137 PTS in Game 4. That's the most in a #NBAFinals game in three decades. pic.twitter.com/sOlXsjMpiV

— NBA.com/Stats (@nbastats) 10 Ιουνίου 2017