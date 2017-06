Μπλατ αλλιώς... Σπάχια στη Μακάμπι (pic)

Σύμφωνα με τον Ντέιβιντ Πικ, η ομάδα του λαού έχει βάλει στο στόχαστρο και τον Νέβεν Σπάχια, ο οποίος βρίσκεται στο ΝΒΑ ως βοηθός του Μπουντενχόλζερ στους Ατλάντα Χοκς!

Βέβαια η Μακάμπι έχει κάνει ήδη πρόταση στον Μπλατ έναντι 3,9 εκατομμυρίων δολαρίων για συμβόλαιο τριών χρόνων αλλά από τη στιγμή που λάβει αρνητική απάντηση, πρώτος στόχος είναι ο Κροάτης τεχνικός.

Maccabi nearing agreement to lure Hawks assistant Neven Spahjia back to Israel should David Blatt decline offer, according to source.

— David Pick (@IAmDPick) 9 Ιουνίου 2017