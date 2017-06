Έκανε triple double και ισοφάρισε Μάτζικ ο ΛεΜπρόν! (pic)

Μπορεί να έχασε από τους Ουόριορς, όμως ο ΛεΜπρόν Τζέιμς κατάφερε να πατήσει κορυφή σε άλλη μια σπουδαία λίστα του NBA.

Ο «Βασιλιάς» τελείωσε το Game 2 με triple double (29 πόντους, 11 ριμπάουντ και 14 ασίστ), έφτασε τα 8 στην καριέρα του στους τελικούς και πλέον κάνει παρέα στον Μάτζικ Τζόνσον στην πρώτη θέση της σχετικής λίστας.

Σπουδαία στιγμή για τον ηγέτη των Καβαλίερς.

LeBron has tied Magic Johnson for the most triple-doubles in #NBAFinals history pic.twitter.com/FRtDoT6fKP

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 5 Ιουνίου 2017