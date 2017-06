Έναν γιατρό γρήγορα: O Τόμσον τρελάθηκε! (vid)

Φαίνεται πως η νίκη των Ουόριορς κόντρα στους Καβαλίερς «ζάλισε» τον Κλέι Τόμσον, οποίος έκανε τα... δικά του στην προσπάθεια ενός δημοσιογράφου να επικοινωνήσει μαζί του.

Ο γκαρντ των «πολεμιστών» έδειχνε να έχει τρελαθεί και αντί να κάνει διάλογο μαζί του, έκανε γκριμάτσες και έπαιζε με το κινητό και το μικρόφωνο.

Απολαύστε τον

What is happening to Klay pic.twitter.com/DpNel9JzvA

— Bleacher Report (@BleacherReport) 2 Ιουνίου 2017