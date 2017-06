Με τη ματιά της Phantom Cam μπορείτε να πάρετε μια «γεύση» από τις προπονήσεις των δύο ομάδων και την προετοιμασία που κάνουν εν όψει του πρώτου τελικού της σειράς...

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο που ετοίμασε το ΝΒΑ

The @Cavs and @Warriors hit the floor for the final time before Game 1 of the #NBAFinals! #PhantomCam pic.twitter.com/LfESXdvNY8

— NBA (@NBA) 1 Ιουνίου 2017