Φουλτζ: «Θέλω σαν τρελός να είμαι το νούμερο 1 του draft» (pic & vid)

Ο απόφοιτος της Ουάσινγκτον μίλησε για το ενδεχόμενο να επιλεγεί στην πρώτη θέση της διαδικασίας από τους Μπόστον Σέλτικς και εξήγησε ότι ήταν ένα όνειρο που το είχε από μικρό παιδί.

«Μίλησα αρκετές φορές με τον Ντάνι Έιντζ και θέλουν να πάω για μια επίσκεψη και αν με γνωρίσουν καλύτερα ως άνθρωπο» δήλωσε αρχικά ο Μαρκέλ Φουλτζ και συνέχισε:

«Θέλω σαν τρελός να βρεθώ στην κορυφή του draft. Θα πραγματοποιηθεί ένα παιδικό μου όνειρο, ενώ θεωρώ ότι ταιριάζω πολύ καλά στη Βοστόνη»,

Μιλώντας για τους Σέλτικς είπε απλά ότι «πρόκειται για μια ομάδα με τεράστια παράδοση και τρελούς φιλάθλους».

The projected No. 1 overall pick has had multiple conversations with Danny Ainge and has developed a relationship with Isaiah Thomas. pic.twitter.com/tcv93F0ey0

