Για 11 ολόκληρα χρόνια ο Λεμπρόν Τζέιμς κάνει τα μαγικά του στα playoffs του NBA, χαρίζοντας μας εντυπωσιακές φάσεις.

Έτσι η κορυφαία λίγκα του πλανήτη έφτιαξε ένα video για να παρουσιάσει την κορυφαία φάση από κάθε σεζόν ξεχωριστά (2006-2016).

Ξεχωρίζουν τα εκπληκτικά μπλοκ απέναντι σε Σπλίτερ και Ιγκουοντάλα

The BEST PLAY from each of LeBron James' #NBAPlayoffs appearances! pic.twitter.com/UqnTdpjbfb

— NBA (@NBA) 27 Μαΐου 2017