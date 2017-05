Κροάτης σπίκερ για Ολυμπιακό: «Αντίο και μην κλαις»! (vid)

Οι μεγαλύτεροι αγώνες στην Sportingbet. Παίξε νόμιμα με πριμ 5% στο Βόλφσμπουργκ – Μπράουνσβαϊγκ (21+).

Ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να φτάσει ως το τέλος της διαδρομής στο Final 4 της Πόλης αφού το εμπόδιο της Φενέρ αποδείχτηκε αξεπέραστο στον τελικό της διοργάνωσης που διεξήχθη στο Sinan Erdem Dome το βράδυ της περασμένης Κυριακής. Οι Πειραιώτες παραδόθηκαν στην ανωτερότητα της Φενέρμπαχτσε, της πρώτης τουρκικής ομάδας που κατέκτησε τον τίτλο ενώ ο Κροάτης δημοσιογράφος που κάλυψε τον τελικό για λογαριασμό του τηλεοπτικού δικτύου SK άρχισε το... τραγούδι την ώρα της μετάδοσης και με τον δείκτη του σκορ στο 78-58: «Αντίο και μην κλαις».

Croatian TV commentator singing "Goodbye and don't cry" to Olympiacos during the Euroleague final :) pic.twitter.com/4W7JQ97R53

— Yugobasket (@yugobasket) 25 Μαΐου 2017