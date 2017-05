To draft του 2009 οπως... θα έπρεπε να ήταν! (vid)

Live Στοίχημα σε NBA & Bundesliga με Live Stream στη Novibet (21+).

Το Hoopshype ετοίμασε ένα βίντεο και τοποθέτησε τους παίκτες από το draft του 2009 σε τελείως διαφορετική θέση από αυτήν που είχαν επιλεγεί.

Φανταστείτε λοιπόν τον Στεφ Κάρι να ήταν το νούμερο «1» και να είχε μετακομίσει στους Κλίπερς. Τον Τζέιμς Χάρντεν να ήταν το νούμερο «2» (σ.σ. αντί του... Χασίμ Θαμπίτ!) και να γινόταν μέλος των Γκρίζλις.

Τον Μπλέικ Γκρίφιν να είχε μπει στην συντροφιά του Ντουράντ στην Οκλαχόμα. Τον ΝτεΜαρ ΝτεΡόζαν να πήγαινε στους Σακραμέντο Κινγκς ή τον Τζεφ Τιγκ στη Μινεσότα...

Δείτε το βίντεο και φανταστείτε τα μεγάλα «what if...» από εκείνο το draft

2009 re-draft: The way it should have been. pic.twitter.com/UPkxVg4Nlp

— HoopsHype (@hoopshype) 25 Μαΐου 2017