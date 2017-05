ΛεΜπρόν: «Απόλαυσα τον Ίρβινγκ από τον πάγκο να κάνει αυτά για τα οποία... γεννήθηκε!» (vid)

Live Στοίχημα σε NBA & Bundesliga με Live Stream στη Novibet (21+).

«Περίμενε την κατάλληλη ευκαιρία. Και εγώ νιώθω ευλογημένος και χαρούμενος που ήρθα στο Κλίβελαντ και βοήθησα με τη σειρά μου να διανθίσει το παιχνίδι του» δήλωσε αρχικά ο ΛεΜπρόν και συνέχισε:

«Μπορούσε να το κάνει, απλά δεν είχε την ευκαιρία. Η ομάδα δεν ήταν στη δυναμική που είναι τώρα και δη από τη στιγμή που ήρθα εγώ, ο Κέβιν Λοβ, ο Τζέι Αρ Σμιθ και οι υπόλοιποι. Ήταν ωραίο να κάθομαι στον πάγκο με τα φάουλ που είχα χρεωθεί και να τον βλέπω να κάνει πράγματα για οποία είναι γεννημένος να κάνει...»

"He was born for these moments." -LeBron James on Kyrie Irving's 42-point performance in Game 4. #NBAPlayoffs pic.twitter.com/QSvX4Yplzt

— NBA TV (@NBATV) 24 Μαΐου 2017