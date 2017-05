Οι «Big 3» όλη η ομάδα των Καβαλίερς! (pic)

Live Στοίχημα σε NBA & Bundesliga με Live Stream στη Novibet (21+).

Οι Καβαλίερς πήραν ακόμα μια νίκη κόντρα στους Σέλτικς στην πορεία τους προς τους Τελικούς στο Game 4 μεταξύ των δύο ομάδων.

Το τελικό σκορ ήταν 112 – 99, αλλά το εντυπωσιακό στοιχείο είναι άλλο.

Οι «Big 3» των Καβαλίερς, Λεμπρόν, Ίρβινγκ και Λαβ, ήταν εντυπωσιακοί και ουσιαστικά έπαιξαν μόνοι τους.

Οι τρεις του σκόραραν ή έδωσαν την ασίστ, δηλαδή μπλέχτηκαν με κάποιον τρόπο, στους 103 από τους 112 πόντους που πέτυχε τελικά η ομάδα τους.

Το αδιανόητο αυτό νούμερο φτάνει το 92% όλου του σκοραρισμάτος της ομάδας τους.

Άντε να τους έχεις αντίπαλους...

The Big 3 scored or assisted on 103 of the Cavaliers' 112 points (92%)#statnightcap

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 24 Μαΐου 2017