Η μοναδική παράσταση των ΛεΜπρόν, Ίρβινγκ και Λαβ (vid)

Μπορεί οι Καβαλίερς να... ανήκουν παικτικά στον ΛεΜπρόν Τζέιμς, ωστόσο ο... Βασιλιάς έχει δίπλα του και δύο ακόμα παίκτες πρώτης γραμμής. Δύο παίκτες που στο ματς κόντρα στους Σέλτικς στον τέταρτο τελικό της Ανατολής συνέβαλαν τα μέγιστα στο να έρθει το 112-99 και το 3-1. Για την ακρίβεια ο ένας, ο Κάιρι Ίρβινγκ όχι απλά ήταν καλός, αλλά μαγικός και με 42 πόντους πέτυχε ρεκόρ καριέρας στα playoffs.

Ο άλλος, ο Κέβιν Λαβ έφτασε τους 17, ενώ ο ηγέτης των Ιπποτών σταμάτησε στους 34. Με τους τρεις να πετυχαίνουν συνολικά 93 πόντους ήταν εξαιρετικά δύσκολο να χάσουν οι Καβαλίερς. Δείτε στο βίντεο που ακολουθεί την μοναδική παράσταση της μαγικής τριάδας των Καβς.

93 PTS.

That marks the most PTS scored by the @cavs' trio in the #NBAPlayoffs! pic.twitter.com/TRhVEgLD3o

— NBA (@NBA) May 24, 2017