Δεν βρήκαν «αντίδοτο» για τον Ντουράντ οι Σπερς! (vids)

Οι Σπερς δεν βρήκαν τρόπο να περιορίσουν τον Κέβιν Ντουράντ στους τελικούς της Δύσης, με τον σταρ των Ουόριορς να στήνει το δικό του επιθετικό... πάρτι.

Ο «KD» κατάφερε να τελειώσει τη σειρά με 28 πόντους μέσο όρο, ενώ σούταρε με 60.3% στα δίποντα και 40.7% στα τρίποντα.

Η απώλεια του Καουάι Λέοναρντ στο Game 1 ήταν καθοριστική για να απαλλαχθεί στη συνέχεια ο φόργουoρντ του Γκόλντεν Στέιτ από έναν εκ των κορυφαίων αμυντικών στο NBA.

Kevin Durant played like a superstar in the Conference Finals. Here's a closer look at his domination pic.twitter.com/GcbKFtmeOz

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 23 Μαΐου 2017