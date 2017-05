Ρεκόρ πόντων στα πλέι οφ ο Σμαρτ! (pic)

Live Στοίχημα σε NBA & Bundesliga με Live Stream στη Novibet (21+).

Σημείωσε 27 πόντους, μάζεψε 5 ριμπάουντ, μοίρασε 7 ασίστ και στα 41 λεπτά που αγωνίστηκε φρόντισε να οδηγήσει τους Σέλτικς στη νίκη επί των Καβαλίερς.

Ωστόσο, ο Μάρκους Σμαρτ βρέθηκε και στο πιο παραγωγικό βράδυ του σε αγώνα για τα πλέι οφ.

The @celtics erase a 21 point deficit, take Game 3 behind Marcus Smart's #NBAPlayoffs career-high.#SAPStatLineOfTheNight pic.twitter.com/g2pajzJ7Sf

— NBA.com/Stats (@nbastats) May 22, 2017