Ένα από τα πιο σημαντικά παιχνίδια της σημερινής βραδιάς διεξήχθη στη Βοστόνη. Εκεί οι Σέλτικς που έχουν εξασφαλίσει την δεύτερη θέση της Ανατολής και προσπαθούν για το... θαύμα της πρώτης, υποδέχθηκαν τους Πέισερς που ακόμα δεν είναι σίγουροι πως θα είναι μέσα στις πρώτες οκτώ ομάδες που θα συνεχίσουν στα πλέι οφ. Οι Κέλτες σε ένα πραγματικό ντέρμπι επικράτησαν με 109-100 και έφτασαν το 46-25 και αν και είναι εξαιρετικά δύσκολο να προσπεράσουν τους Καβαλίερς είναι ξεκάθαρο πως θα το παλέψουν και με το παραπάνω. Από την άλλη η ομάδα της Ιντιάνα με την ήττα αυτή έφτασε το 36-35, έμειναν στην 6η θέση, αλλά μόνο σίγουροι για την συνέχεια δεν νιώθουν καθώς είναι πολλοί οι μνηστήρες της οκτάδας.

Όσον αφορά τον αγώνα, όπως προαναφέραμε ήταν ένα μεγάλο ντέρμπι το οποίο πήγε στους γηπεδούχους που συνολικά φέτος έχουν βαλθεί να δείξουν πως μπορούν από τώρα κιόλας να κάνουν την υπέρβαση. Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ήταν ο Τόμας με 25 πόντους και τον ακολούθησαν ο Μπράντλεϊ με 18 και οι Κρόουντερ, Χόρφορντ με 15. Για τους ηττημένους ο Τζόρτζ ήταν εξαιρετικός φτάνοντας τους 37, αλλά εκτός του Τιγκ που πρόσθεσε άλλους 25, δεν είχε κανέναν δίπλα του.

