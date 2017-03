Πέθανε ο θρυλικός GM των Μπουλς, Τζέρι Κράουζε!

Σύμφωνα με τον K.C. Τζόνσον της Chicago Tribune, ο Τζέρι Κράουζε απεβίωσε σε ηλικία 77 ετών. Ο Κράουζε, ο οποίος ήταν υποψήφιος για την είσοδό του στην εφετινή τάξη του Hall of Fame, ήταν ο General Manager της μεγάλης ομάδας των Μπους που σάρωσε τα πάντα στα τέλη των 80's και τις αρχές των 90's, κατακτώντας έξι πρωταθλήματα! Ο πρώην ιθύνων νους των Σικάγο Μπουλς ήταν εκείνος που επέλεξε, μεταξύ άλλων στο Draft τους Χόρας Γκραντ, Σκότι Πίπεν και Τόνι Κούκοτς, ωστόσο ήταν υπεύθυνος για τη διάλυση της ομάδας στο πλαίσιο της ριζικής ανανέωσης που επιχειρήθηκε μαζί με τον πρώην πρόεδρο, Τζέρι Ρέινσντορφ. Είχε κακές σχέσεις με τον Φιλ Τζάκσον και τον Μάικλ Τζόρνταν ενώ αποσύρθηκε από τους Μπουλς το 2003.

Jerry Krause, GM of the Bulls for their six title teams, passed away this afternoon at age 77, a member of the family told the Tribune. RIP

— K.C. Johnson (@KCJHoop) 21 Μαρτίου 2017