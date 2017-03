Στους Τίμπεργουλβς θα συνεχίσει την καριέρα του ο Ομρί Κάσπι.

Ο 28χρονος φόργουορντ είχε μείνει εδώ κι ένα μήνα ελεύθερος από τους Πέλικανς και, όπως αναμενόταν, κατέληξε στην ομάδα της Μινεσότα.

Ο Κάσπι αποτελεί προσωπική επιλογή του Τομ Θίποντο και έχει κατά μέσο όρο φέτος 6.1 πόντους και 4 ριμπάουντ, σε 23 ματς.

The #Twolves today announced the team has signed forward Omri Casspi.

MORE: https://t.co/0lNRbMFUfP pic.twitter.com/m4orPb9Vhg

— Timberwolves (@Timberwolves) 20 Μαρτίου 2017