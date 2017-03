Παίκτες της εβδομάδας Λίλαρντ και Ουάιτσαϊντ (pic)

Ο 26χρονος γκαρντ των Μπλέιζερς βοήθησε την ομάδα του να κάνει ρεκόρ 3-1 την προηγούμενη εβδομάδα (13-19/03). έχοντας κατά μέσο όρο 35.3 πόντους ανά αγώνα. Μάλιστα, είχε ποσοστό 55.1% εντός πεδιάς, 59.4% στα τρίποντα και 36/36 βολές.

Κόντρα στους Χιτ, ο Λίλαρντ έκανε... όργια, αφού μέτρησε 49 πόντους.

Από την άλλη, ο 27χρονος σέντερ οδήγησε την ομάδα του Μαϊάμι σε ρεκόρ 2-1, έχοντας κατά μέσο όρο 20 πόντους, 13.7 ριμπάουντ και 2.7 κοψίματα.

Η καλύτερη εμφάνιση του Ουάιτσαϊντ ήταν κόντρα στους Γουλβς, καθώς είχε 23 πόντους, 14 ριμπάουντ και 3 τάπες.

The #NBA Players of the Week!@youngwhiteside of the @MiamiHEAT @Dame_Lillard of the @trailblazers pic.twitter.com/ydSXLSKd5l

— NBA (@NBA) 20 Μαρτίου 2017