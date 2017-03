Χάνει τη regular season ο Ουέιντ (pic)

Εκτός για το υπόλοιπο της regular season θα μείνει ο Ντουέιν Ουέιντ.

Ο 35χρονος γκαρντ των Μπουλς τραυματίστηκε στον αγκώνα στο ματς με τους Γκρίζλις και έγιναν γνωστά τα αποτελέσματα της μαγνητικής του τομογραφίας.

Ο Ουέιντ υπέστη διάστρεμμα και μικρό κάταγμα στον δεξί αγκώνα κι έτσι θα αναγκαστεί να χάσει το υπόλοιπο της κανονικής διάρκειας του ΝΒΑ.

OFFICIAL: Dwyane Wade's MRI showed a sprain and a small fracture in the elbow. Wade will be out the remainder of the regular season. pic.twitter.com/SzKwnysq1I

— Chicago Bulls (@chicagobulls) 16 Μαρτίου 2017