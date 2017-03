Βλέπει Σαν Αντόνιο και... αφηνιάζει ο Λίλαρντ! (pic)

Η χθεσινή εμφάνιση του Ντάμιαν Λίλαρντ απέναντι στους Σπερς, έδειξε για άλλη μια φορά πως ο γκαρντ των Μπλέιζερς απολαμβάνει να παίζει μπροστά στο κοινό του Σαν Αντόνιο.

Ο ηγέτης του Πόρτλαντ φόρτωσε το καλάθι των αντιπάλων του με 36 πόντους, συνεχίζοντας την πολύ καλή παράδοση που έχει χτίσει όλα αυτά τα χρόνια μέσα στην έδρα των «σπιρουνιών».

Μάλιστα, ο μοναδικός παίκτης που σκόραρε περισσότερους πόντους ανά αγώνα από τον Λίλαρντ μέσα στο Σαν Αντόνιο, είναι ο τεράστιος Μάικλ Τζόρνταν.

Ο πρώτος έχει 28.9 πόντους ανά ματς στην καριέρα του μέσα στην πόλη του Τέξας, ενώ ο «Air» είχε 35.3 κατά μέσο όρο.

Ένα στατιστικό που μαρτυρά πολλά για την αγωνιστική αξία του γκαρντ των Μπλέιζερς.

ICYMI, Michael Jordan is the only player w/a higher career PPG at San Antonio than the @trailblazers' @Dame_Lillard. https://t.co/17gncJjupL

— StatMuse (@statmuse) 16 Μαρτίου 2017