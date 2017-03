Ένα TOP 5 μόνος του ο «Greek Freak»! (vid)

Η ξέφρενη πορεία των Μπακς την τελευταία εβδομάδα, τους έχει φέρει σε τροχιά playoffs ενόψει των δύσκολων εκτός έδρας αναμετρήσεων που ακολουθούν.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και η παρέα του έχουν πάρει κατά σειρά το «σκαλπ» των Σίξερς, Νικς, Πέισερς και Τίμπεργουλβς, κάνοντας το 4Χ4 τις προηγούμενες επτά μέρες.

Τα «ελάφια», εκτός από ουσία, προσέφεραν και θέαμα στους φιλάθλους τους, με τον Έλληνα φόργουορντ να δεσπόζει στο TOP 5 των καλύτερων φάσεων της ομάδας του.

Δείτε το όμορφο video

The Top Five Plays of an undefeated Week presented by @BMOHarrisBank!!#OwnTheFuture pic.twitter.com/SxcONASHBu

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 14 Μαρτίου 2017