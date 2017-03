Οδοστρωτήρας ο Greek Freak και στο ματς με τους Γκρίζλις, με τις... αρκούδες να μην μπορούν να τον σταματήσουν. Όπως στην φάση που θα δείτε, με τον Γιάνναρο να φεύγει στον αιφνιδιασμό, τους αντιπάλους του να του κάνουν σκληρό φάουλ, αλλά αυτός να βρίσκει τον τρόπο να βάλει την μπάλα στο καλάθι, κερδίζοντας και το φάουλ. Είπαμε ο άνθρωπος είναι ασταμάτητος...

The things Giannis can do with the basketball is a bit ridiculous. pic.twitter.com/k2p6jM6eio

— NBA (@NBA) March 14, 2017