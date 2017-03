Ο παίκτης του Μαϊάμι προσπάθησε να πάρει το επιθετικό φάουλ, αλλά ο γκαρντ των Ράπτορς τον χτύπησε στο μάτι καθώς προσπαθούσε να τον αποφύγει με τη μπάλα...

Στη συνέχεια ο Ντράγκιτς δεν μπόρεσε να συνεχίσει το παιχνίδι αφού το αριστερό του μάτι ήταν... σχεδόν κλειστό από το πρήξιμο!

That eye is not looking too good for Goran Dragic #Heat pic.twitter.com/er9EcBPiBG

— Kirk Gimenez (@KirkGimenez) 12 Μαρτίου 2017