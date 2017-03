Ουέστμπρουκ: Συνεχίζει να γράφει ιστορία στα triple-doubles! (pic)

Πασάρει, κατεβάζει ριμπάουντ και... βομβαρδίζει τα αντίπαλα καλάθια δίχως έλεος.

Ο Ράσελ Ουέστμπρουκ τα κάνει όλα φέτος. Στην κυριολεξία. Στο ματς με τους Τζαζ, πέρα από το ότι οδήγησε την ομάδα του στη νίκη, φτάνοντας sto 32o φετινό του triple double, έγινε κι ο 2ος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ που κάνει κάτι τέτοιο μέσα σε μια σεζόν.

Πίσω του με 31 triple doubles σε μια σεζόν ο Τσάμπερλεϊν και μόνος πρώτος με 41 ο Όσκαρ Ρόμπερτσον.

With today's triple-double, @russwest44 stands alone with the second-most in a season at 32! pic.twitter.com/MyNZxd1QXn

— NBA (@NBA) 11 Μαρτίου 2017