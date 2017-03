Την πολλή καλή κατάσταση στην οποία βρίσκεται επιβεβαίωσε και στο Σαν Αντόνιο ο Κώστας Κουφός. Ο διεθνής σέντερ ήταν από τους καλύτερους των Κινγκ στην ήττα τους από τους Σπερς με 114-104 πετυχαίνοντας το τρίτο συνεχόμενο double-double, έχοντας 12 πόντους και 10 ριμπάουντ. Ο Κουφός ήταν ο τρίτος σκόρερ της ομάδας του και για να πετύχει αυτούς τους 12 πόντους χρειάστηκε να κάνει 6 προσπάθειες για δίποντο (6/10), ενώ δεν εκτέλεσε κάποια βολή. Με την ήττα αυτή οι... βασιλιάδες έπεσαν στο 25-39.

Στον αντίποδα τα... σπιρούνια συνέχισαν την εξαιρετική τους πορεία φτάνοντας στο 50-13 και για ακόμα μία φορά είχαν πολλούς παίκτες με διψήφιο αριθμό. Πρώτος σκόρερ ο Τζινόμπιλι με 19 πόντους, ενώ τον ακολούθησαν οι Λι με 18 και Μιλς με 17.

Τα δωδεκάλεπτα: 15-37, 48-63, 82-86, 114-104

Kings moving the ball well early...Koufos with the strong finish! pic.twitter.com/lF3LTjVHat

— CSN Kings News (@CSNKings) March 9, 2017