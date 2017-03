Απίστευτο κάρφωμα στο NCAA, αχρηστεύτηκε και το χρονόμετρο! (vids)

Στο Atlantic Sun Conference Tournament και δη στο παιχνίδι απέναντι στο North Florida, ο Ρεϊτζόν Τάκερ κάρφωσε με τόσο δύναμη που χάλασε το χρονόμετρο της επίθεσης των 24 δευτερολέπτων!!

Δείτε τι έκανε και πώς... έγινε το χρονόμετρο!

You need to see FGCU's Rayjon Tucker destroy the rim pic.twitter.com/S1EWP8utUd

When you slam it so hard that even the shot clock loses its mind @Rayjon_Tucker24 @FGCU_MBB pic.twitter.com/wLtWHzj8li

— FGCU Dirty Birds (@FGCUDirtyBirds) 5 Μαρτίου 2017