Με 12 πόντους και 10 ριμπάουντ ο Κώστας Κουφός πάλεψε για να βοηθήσει τους Κινγκς να πάρουν τη νίκη αλλά δεν τα κατάφερε.

Οι Τζαζ τους... λύγισαν στην παράταση. Ο σέντερ της ομάδας από το Σακραμέντο, είχε και μια εντυπωσιακή φάση, λέγοντας ένα εντυπωσιακό «στοπ» στον Nτάντε Έξουμ.

#NBA Kosta Koufos with the REJECTION BLOCK @SacramentoKings vs @utahjazz pic.twitter.com/8I1uk0yBqP

— Alexis Bullen (@alexis_bullen) March 5, 2017