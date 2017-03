Στους Χοκς ο Καλδερόν! (pic)

Μετά την αποχώρησή του από τους Λέικερς, οι Ουόριορς έσπευσαν να κινηθούν για την απόκτησή του Χοσέ Καλδερόν, αλλά το μόνο που κατάφεραν με αυτήν τους την κίνηση ήταν να του... γεμίσουν το λογαριασμό με 415.000 μιας και ο παίκτης έμεινε στην ομάδα περίπου 2 ώρες.

Ο Ισπανός, πάντως, δεν άργησε να βρει ομάδα με τους Χοκς να ανακοινώνουν την απόκτησή του στο λογαριασμό τους στο twitter, επιβεβαιώνοντας όσους έγραφαν για το «φλερτ» των δύο πλευρών.

OFFICIAL: RETWEET to join us in welcoming @JmCalderon to the Club! pic.twitter.com/HOk3G8BpxX

— Atlanta Hawks (@ATLHawks) 4 Μαρτίου 2017