O τραυματισμός που έστειλε τον Ντουράντ στα αποδυτήρια! (vids)

Οι Ουόριορς αντιμετωπίζουν τους Ουίζαρντς στην Ουάσινγκτον. Πέρα από το ότι χάνουν πριν βγει το ημίχρονο, ο Στιβ Κερ κι η ομάδα του ανησύχησαν βλέποντας τον Ντουράντ να πιάνει το πόδι του και να αποχωρεί για τα αποδυτήρια.

Αιτία αποτέλεσε η πτώση του Πατσούλια πάνω του. Έτσι, ο σούπερ σταρ των «πολεμιστών» αποχώρησε πιάνοντας το γόνατό του και φυσικά υπάρχουν φόβοι για την κατάσταση της υγείας του.

Ακόμη δεν έχει γίνει γνωστό αν είναι κάτι σοβαρό.

Δείτε την επίμαχη φάση και την αποχώρησή του προς τα αποδυτήρια:

Here's the play that sent Kevin Durant limping to the locker room. pic.twitter.com/2YKVh1KLPu

— NBA.com (@NBAcom) 1 Μαρτίου 2017